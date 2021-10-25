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У Підгородному біля Дніпра відремонтують вулицю, яка проходить вздовж "Дороги Єдності"

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Дніпро, Понеділок 25 жовтня 2021 13:31
У Підгородному біля Дніпра відремонтують вулицю, яка проходить вздовж "Дороги Єдності" Фото: у Підгородному біля Дніпра відремонтують вулицю, яка проходить вздовж "Дороги Єдності" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У місті Підгородне Дніпропетровської області відремонтують вулицю Шосейну, яка є однією з головних вулиць міста та пролягає поряд із трасою "Дніпро-Павлоград" (складовою "Дороги Єдності" М-30 "Стрий-Ізварине"). Як і "Дорогу Єдності", дорогу у Підгородному оновлюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"По всій Дніпропетровщині йдуть ремонти доріг. На центральних магістралях, місцевих автошляхах. Оновлюють і покриття вулиці Шосейної у Підгородному поблизу Дніпра" - зазначив Валентин Резніченко.

Довжина вулиці Шосейної - 2,5 км. Нині там вже завершують укладати перший шар асфальтобетону товщиною 7 см. Зверху ще стелитимуть 5 см фінішного покриття. Окремо приводять до ладу зливові колодязі.

"Коли ми сюди вперше приїхали, то побачили, що вулиця у поганому стані. Нормально проїхати тут було дуже важко. Тепер кладемо міцний і надійний асфальт, який довго служитиме", - розповів майстер ділянки Костянтин Кущаєв.

У Підгородному біля Дніпра відремонтують вулицю, яка проходить вздовж &quot;Дороги Єдності&quot;

Одна з центральних вулиць Підгородного - міста, що розташоване поблизу Дніпра, не бачила ремонту близько 15 років. Після завершення основних ремонтних робіт дорожники також нанесуть розмітку, встановлять знаки, облаштують з’їзди, укріплять узбіччя.

"Оновлення доріг – це вже всеукраїнський тренд. Приємно долучатися до нього. Вулиця Шосейна років 15 не ремонтувалась. Хоча одна з центральних. По ній діти йдуть до школи, їздять місцеві. А ще - курсує транзитний транспорт", - додав начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міськради Олександр Сікора.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпропетровській області у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано 18,4 км траси "Дніпро-Обухівка".

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Велике будівництво
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