Подгоняли выстрелами: Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой

Мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что их силой перевезли к границе Литвы.

"Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех - детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", - сказали они журналистам.

Среди переброшенных к литовской границе - молодые мужчины, женщины, старики и дети до 12 лет, самому младшему - пять месяцев.

Мигранты разбили лагерь у литовской границы, рядом с Капчаместской пущей около деревни Кадыш.