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Подекуди прогріє до понад +30: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

07:00 21.06.2026 Нд
1 хв
У яких регіонах буде найспекотніше?
aimg Тетяна Степанова
Подекуди прогріє до понад +30: чого чекати від погоди в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 червня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 21 червня, температура в окремих регіонах підвищиться до +33 градусів. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°.

Подекуди прогріє до понад +30: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 21 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 24-29°, у Києві 26-28°.

Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.

Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.

А в Укргідрометцентрі пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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