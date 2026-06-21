Местами температура поднимется выше +30: чего ожидать от погоды в Украине сегодня
Сегодня, 21 июня, в Украине температура в отдельных регионах поднимется до +33 градусов. Дожди не ожидаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 24-29°, на западе и юге местами 30-33°.
Фото: какая будет погода в Украине 21 июня (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 24-29°, в Киеве 26-28°.
Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.
Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.
А в Укргидрометцентре объяснили, как на самом деле работают синоптики и составляются прогнозы погоды.