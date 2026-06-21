Местами температура поднимется выше +30: чего ожидать от погоды в Украине сегодня

Фото: синоптики представили прогноз погоды в Украине на 21 июня (Getty Images)

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Сегодня, 21 июня, в Украине температура в отдельных регионах поднимется до +33 градусов. Дожди не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.