Без поддержки ЕС и НАТО не будет независимой Украины, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без поддержки ЕС и НАТО не будет независимой Украины. Он добавил, что его визит в Киев - это выражение солидарности на фоне угрозы вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Моравецкого.
"Без суверенной Украины не будет безопасной Европы. Независимой Украины не будет без поддержки ЕС и НАТО", - написал премьер.
Глава польского правительства добавил, что его сегодняшний визит в Киев - это выражение солидарности с украинским государством, которое находится под угрозой со стороны России.
"Вместе мы защищаем мир и безопасность", - подчеркнул Моравецкий.
Напомним, визит Моравецкого в Киев прошел 1 февраля. Он встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. По итогам их переговоров стало известно о планах Польши и Украины построить трубопровод, с помощью которого газ будет поставляться на восток.
Отметим, в случае вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает на своей границе около миллиона украинских беженцев.