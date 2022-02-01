Без поддержки ЕС и НАТО не будет независимой Украины, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без поддержки ЕС и НАТО не будет независимой Украины. Он добавил, что его визит в Киев - это выражение солидарности на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Моравецкого.

"Без суверенной Украины не будет безопасной Европы. Независимой Украины не будет без поддержки ЕС и НАТО", - написал премьер.

Глава польского правительства добавил, что его сегодняшний визит в Киев - это выражение солидарности с украинским государством, которое находится под угрозой со стороны России.

"Вместе мы защищаем мир и безопасность", - подчеркнул Моравецкий.