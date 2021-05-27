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Для поддержки безопасности: в Черном море прошли совместные учения Украины и Британии

Автор: Игорь Литвиненко

Военно-морские силы Украины и Королевства Великобритании провели совместные учения PASSEX в акватории Черного моря. Целью учений было поддержание безопасности в Черноморском регионе, а также совместимость экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Кроме кораблей к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота. Учения длились два дня и проходили в несколько этапов.

"В частности, корабельно-катерной группой было отработано маневрирования в костюмах и ордерах, организацию противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и тому подобное. Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей", - сообщили в Минобороны.

Также были отработаны корабельные учения по передаче грузов воздушным и траверзним способом, ведения разведки, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведение поисково-спасательной операции.

В ведомстве отметили, что постоянное участие сил украинского флота в учениях PASSEX позволяет, в частности, приблизиться к стандартам НАТО.

Фото: в Черном море прошли учения военно-морских сил Украины и Британии (mil.gov.ua)

Напомним, днями вблизи с Крымом ВСУ провели артиллерийские учения, в ходе которых отрабатывали противодействие морскому десанту.

Также сообщалось, что в акватории Черного моря прошли антитеррористические учения СБУ.

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