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За підтримки США почався штурм останнього великого міста під владою ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 19:37
За підтримки США почався штурм останнього великого міста під владою ІДІЛ
Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)

За підтримки ударів з повітря під керівництвом США SDF протягом декількох місяців намагався захопити останнє велике місто, що утримується терористичною організацією

Сирійські сили, за підтримки США, штурмували останній великий міський оплот, утримуваний терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Битви тривають", - сказав представник Сирійської демократичної сили (SDF) Мустафа Балі.

За підтримки ударів з повітря під керівництвом США SDF протягом декількох місяців намагався захопити останнє велике місто, утримуване терористичною організацією "Ісламська держава"

Полковник Шон Райан, прес-секретар підконтрольної США коаліції проти "Ісламської держави", заявив: "SDF увійшли в Хаджина, і просування відбувається добре"

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина планує нову військову операцію проти підрозділів сирійських курдів, яка розпочнеться протягом кількох наступних днів.

До цього міністр оборони Туреччини Хулуси Акар заявив, що Туреччина незадоволена планом Сполучених Штатів Америки розмістити військові пункти уздовж її кордону з Сирією.

Пентагон застеріг Туреччину від односторонніх дій у Сирії Південний кордон США в безпеці, - Трамп
Новини України Сполучені Штати АмерикиСиріяштурмІДІЛ
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