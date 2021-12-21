Поддержка вступления в НАТО среди украинцев достигла исторического максимума

Кроме того, 28% проголосовали бы против, 3% не будут голосовать, а 15% затрудняются с ответом.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился с 6 по 15 ноября 2021 года среди 2 400 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - личные интервью по месту жительства респондентов. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.