Підтримка вступу до НАТО серед українців сягнула історичного максимуму

Крім того, 28% проголосували б проти, 3% не будуть голосувати, а 15% вагаються з відповіддю.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилось з 6 по 15 листопада 2021 року серед 2 400 респондентів по всій України за виключенням окупованих Росією територій. Метод - особисті інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%.