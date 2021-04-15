Поддержка США будет залогом успеха Крымской платформы, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала условие для успешности Крымской платформы . По ее словам, эта платформа будет успешной с поддержкой США.

Такое мнение представитель МИД выразила во время разговора с заместителем Государственного секретаря США Карой МакДональд. Джапарова поблагодарила за сегодняшние санкции США против России в контексте оккупации Крыма.

"Политико-дипломатический путь деоккупации Крыма предусматривает несколько инструментов, среди которых есть санкционное давление. США являются одной из ведущих стран, которая использует этот механизм. Крымская платформа имеет целью консолидацию международных усилий, где поддержка США будет залогом успеха этой инициативы", - сказала Джапарова.

Заместитель главы МИД пожаловалась представительнице США на обострение ситуации с безопасностью вблизи украинской границы и ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, а также привлекла внимание к лишению украинцев права на владение землей на Крымском полуострове.