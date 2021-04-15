Підтримка США буде запорукою успіху Кримської платформи, - МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала умову для успішності Кримської платформи . За її словами, ця платформа буде успішною з підтримкою США.

Таку думку представниця МЗС висловила під час розмови з заступницею Державного секретаря США Карою МакДональд. Джапарова подякувала за сьогоднішні санкції США проти Росії в контексті окупації Криму.

"Політико-дипломатичний шлях деокупації Криму передбачає декілька інструментів, серед яких є санкційний тиск. США є однією з провідних держав, яка використовує цей механізм. Кримська платформа має на меті консолідацію міжнародних зусиль, де підтримка США буде запорукою успіху цієї ініціативи", - сказала Джапарова.

Заступниця глави МЗС поскаржилася представниці США на загострення безпекової ситуації біля українського кордону та погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, а також привернула увагу до позбавлення українців права на володіння землею на Кримському півострові.