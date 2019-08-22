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Підтримка незалежності України досягла максиму з 1991 року

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 13:05
Підтримка незалежності України досягла максиму з 1991 року
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Близько 90% громадян хочуть жити в незалежній державі

Якби референдум щодо проголошення незалежності України відбувся у серпні 2019 року, абсолютна більшість учасників референдуму (89%) підтримала б незалежність. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС.

Як зазначають соціологи, такий високий показник спостерігався лише в опитуванні 1991 року, проведеному напередодні референдуму.

Підтримка незалежності України досягла максиму з 1991 рокуdif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року по всій Україні крім окупованих Росією територій серед 2040 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України, що приблизно стільки ж, як і в минулому році.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року в Україні в 2019 році зафіксовано рекордну за весь період досліджень кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України. За даними опитування, якби сьогодні перед українцями знову постав вибір про незалежність країни, то 82% проголосували б за (в 2012 році таких було 62%).

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