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Поддержка непарламентских политсил будет расти, - эксперт

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Киев, Четверг 08 июля 2021 16:45
Поддержка непарламентских политсил будет расти, - эксперт Фото: поддержка непарламентских политсил будет расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Поддержка непарламентских партий будет продолжать расти, поскольку украинцы разочаровались в политсилах, представленных в Верховной раде.

Об этом написал политический эксперт Вадим Карасев в Facebook, анализируя результаты последних опросов.

"Незначительные потери "партий-старожилов" переходят к непарламентским и новым партиям. По результатам опроса пять таких партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в Раду: "УДАР Виталия Кличко", партия Мураева "Наши", "Украинская стратегия Гройсмана", Радикальная партия и "Сила и честь", - отметил эксперт.

По его мнению, большой прирост рейтинга могут получить партии с высоким уровнем доверия и сильным лидером.

"На примере партии "УДАР" Кличко можно проследить, за счет чего непарламентские партии могут сделать рывок: сильный лидер с высоким рейтингом доверия и активная работа", - добавил Карасев.

Эксперт также отметил, что по сравнению с апрелем незначительно упали рейтинги "ЕС" (13,5%), ОПЗЖ (12,8%) и "Батькивщины" (12,3%) и эта тенденция будет продолжаться.

"Уже традиционно, избиратели постепенно разочаровываются в парламентских политиках и начинают присматриваться к политическим силам, которые не представлены в ВР. Об этом говорит как снижение рейтингов парламентских "тяжеловесов", так и рост непарламентских партий. Так или иначе, а рейтинги непарламентских партий будут расти. И от них самих зависит, насколько высоко", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись бы в ближайшее время, то сразу 5 непарламентских партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в парламент.

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