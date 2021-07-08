Поддержка непарламентских политсил будет расти, - эксперт
Поддержка непарламентских партий будет продолжать расти, поскольку украинцы разочаровались в политсилах, представленных в Верховной раде.
Об этом написал политический эксперт Вадим Карасев в Facebook, анализируя результаты последних опросов.
"Незначительные потери "партий-старожилов" переходят к непарламентским и новым партиям. По результатам опроса пять таких партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в Раду: "УДАР Виталия Кличко", партия Мураева "Наши", "Украинская стратегия Гройсмана", Радикальная партия и "Сила и честь", - отметил эксперт.
По его мнению, большой прирост рейтинга могут получить партии с высоким уровнем доверия и сильным лидером.
"На примере партии "УДАР" Кличко можно проследить, за счет чего непарламентские партии могут сделать рывок: сильный лидер с высоким рейтингом доверия и активная работа", - добавил Карасев.
Эксперт также отметил, что по сравнению с апрелем незначительно упали рейтинги "ЕС" (13,5%), ОПЗЖ (12,8%) и "Батькивщины" (12,3%) и эта тенденция будет продолжаться.
"Уже традиционно, избиратели постепенно разочаровываются в парламентских политиках и начинают присматриваться к политическим силам, которые не представлены в ВР. Об этом говорит как снижение рейтингов парламентских "тяжеловесов", так и рост непарламентских партий. Так или иначе, а рейтинги непарламентских партий будут расти. И от них самих зависит, насколько высоко", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись бы в ближайшее время, то сразу 5 непарламентских партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в парламент.