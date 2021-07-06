ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Раду есть шансы попасть у "Удара" Кличко и еще 4 непарламентских партий, - опрос

Новина українською →
Киев, Вторник 06 июля 2021 15:51
В Раду есть шансы попасть у "Удара" Кличко и еще 4 непарламентских партий, - опрос Фото: в Раду есть шансы попасть у 5 непарламентских партий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись бы в ближайшее время, то сразу 5 непарламентских партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследования Социологической группы "Рейтинг".

Так, парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию "Европейская солидарность" - 13,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,8%, "Батькивщина" - 12,3%.

В то же время на грани прохождения в Верховную раду находятся: "Сила и честь" - 4,8%, Радикальная партия - 4,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, "Наши" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%.

С учетом статистической погрешности эти партии могут преодолеть 5% - й барьер.

В Раду есть шансы попасть у &quot;Удара&quot; Кличко и еще 4 непарламентских партий, - опрос

Рейтинг других политических сил - менее 4%.

Напомним, по сравнению с апрельским исследованием "Рейтинга" список непарламентских партий, поддержка которых составляет более 4%, увеличился - рост показали "УДАР Виталия Кличко" и "Наши".

В группе партий, которые набирают более 10%, почти все партии, за исключением "Слуги народа", ухудшили свой результат.

Отметим, согласно результатам опроса Центра Разумкова, если бы выборы проходили в конце июня, то в Раду прошли бы (преодолели бы 5% барьер) семь политических сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
опрос партия
NEWS
Дожди отступают, но не из всех областей Украины: где будет ливень
Дожди отступают, но не из всех областей Украины: где будет ливень
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине