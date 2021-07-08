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Підтримка непарламентських політсил буде зростати, - експерт

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Київ, Четвер 08 липня 2021 16:45
Підтримка непарламентських політсил буде зростати, - експерт Фото: підтримка непарламентських політсил буде рости (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Підтримка непарламентських партій буде продовжувати рости, оскільки українці розчарувалися в політсилах, представлених у Верховній раді.

Про це написав політичний експерт Вадим Карасьов у Facebook, аналізуючи результати останніх опитувань.

"Незначні втрати "партій-старожилів" переходять до непарламентських і нових партій. За результатами опитування п'ять таких партій набирають понад 4% і знаходяться на межі проходження в Раду: "УДАР Віталія Кличка", партія Мураєва "Наші", "Українська стратегія Гройсмана", Радикальна партія і "Сила і честь", - зазначив експерт.

На його думку, великий приріст рейтингу можуть отримати партії з високим рівнем довіри і сильним лідером.

"На прикладі партії "УДАР" Кличка можна простежити, шляхом чого непарламентські партії можуть зробити ривок: сильний лідер з високим рейтингом довіри та активна робота, - додав Карасьов.

Експерт зазначив, що в порівнянні з квітнем трохи впали рейтинги "ЄС" (13,5%), ОПЗЖ (12,8%) і "Батьківщини" (12,3%) і ця тенденція буде продовжуватися.

"Вже традиційно, виборці поступово розчаровуються в парламентських політиках і починають придивлятися до політичних сил, які не представлені в ВР. Про це говорить як зниження рейтингів парламентських "важковаговиків", так і зростання непарламентських партій. Так чи інакше, а рейтинги непарламентських партій будуть рости. І від них самих залежить, наскільки високо", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що якби вибори до Верховної Ради України відбулися б найближчим часом, то відразу 5 непарламентських партій набирають понад 4% і знаходяться на межі проходження в парламент.

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