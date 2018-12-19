Поддержка МВФ позволит Украине уверенно пройти пиковый по выплатам 2019 год, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Поддержка Украины МВФ и Всемирным банком дает возможность продолжать реформы, сказал Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал решение Международного валютного фонда (МВФ) о запуске новой программы сотрудничества с Украиной объемом 3,9 млрд долларов и решения Всемирного банка о предоставлении Украине гарантий на поддержку государственной политики на сумму 750 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы правительства в Facebook.

Гройсман подчеркнул, что это важная поддержка для Украины.

"Это важная поддержка для нас, ведь она позволяет финансово уверенно пройти 2019 - пиковый с учетом объема запланированных долговых выплат", - написал Гройсман.

По его словам, за последние несколько лет власти Украины стабилизировали экономическую ситуацию и в стране уже 11 кварталов подряд наблюдается экономический рост.

"На 2019 год есть сбалансированный бюджет и фундамент для перехода на трехлетнее бюджетное планирование. Сотрудничество с международными партнерами дает возможность спокойно пройти следующий год и продолжать реформы", - отменил премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины. По условиям программы первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Отметим, все транши по новой программе поступят в международные резервы Национального банка.