Підтримка МВФ дозволить Україні впевнено пройти піковий по виплатам 2019 рік, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Підтримка України МВФ та Світовим банком дає можливість продовжувати реформи, сказав Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) про запуск нової програми співробітництва з Україною обсягом 3,9 млрд доларів і рішення Світового банку про надання Україні гарантій на підтримку державної політики на суму 750 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави уряду в Facebook.

Гройсман підкреслив, що це важлива підтримка для України.

"Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 - піковий з урахуванням обсягу запланованих боргових виплат", - пише Гройсман.

За його словами, за останні кілька років влада України стабілізували економічну ситуацію в країні вже 11 кварталів поспіль спостерігається економічне зростання.

"На 2019 рік є збалансований бюджет і фундамент для переходу на трирічне бюджетне планування. Співпраця з міжнародними партнерами дає можливість спокійно пройти наступний рік і продовжувати реформи", - скасував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ схвалив нову програму кредитування для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Зазначимо, всі транші по новій програмі надійдуть у міжнародні резерви Національного банку.