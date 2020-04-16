Поддержка экспорта должна быть ключевым пунктом антикризисного плана правительства, - Гончаренко

Поддержка экспортоориентированных отраслей должно стать ключевым пунктом антикризисного плана правительства, ведь потеря экспорта грозит коллапсом в экономике стране. Об этом завил народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина.

"Это должно быть один из самых главных разделов антикризисного плана правительства - поддержка экспортоориентированных отраслей", - сказал Гончаренко.

По его словам, потеря экспорта будет означать резкое уменьшение притока валюты в страну, что повлечет за собой падение национальной денежной единицы и фактически приведет к финансовому коллапсу.

"Без этого (поддержки экспорта, - ред.) у нас будут большие проблемы. Потому что все страны пытаются бороться за экспорт, потому что это рабочие места, иностранная валюта и поддержка национальной денежной единицы. Его потеря означает падение национальной денежной единицы. Это фактически коллапс", - сказал Гончаренко.

Напомним, ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что поддержка экспорта в период кризиса должна быть приоритетом для власти, поэтому важно обеспечить нормальные условия для логистики, а также подчеркнул, что стабильная работа экспортоориентированных предприятий позволит Украине выстоять во время мирового экономическо-финансового кризиса.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур подчеркнул необходимость предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.