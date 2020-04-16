Підтримка експорту має бути ключовим пунктом антикризового плану уряду, - Гончаренко

Підтримка експортооргієнтованих галузей має стати ключовим пунктом антикризового плану уряду, адже втрата експорту загрожує колапсом в економіці країні. Про це завив народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає РБК-Україна.

"Це має бути один з найголовніших розділів антикризового плану уряду - підтримка експортноорієнтованих галузей", - сказав Гончаренко.

За його словами, втрата експорту означатиме різке зменшення притоку валюти в країну, що спричинить падіння національної грошової одиниці та фактично призведе до фінансового колапсу.

"Без цього (підтримки експорту, - ред.) в нас будуть великі проблеми. Бо всі країни намагаються боротися за експорт, бо це є робочі місця, іноземна валюта і підтримка національної грошової одиниці. Його втрата означає падіння національної грошової одиниці. Це фактично колапс", - сказав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту в період кризи повинна бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також підкреслив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить Україні вистояти під час світової економічно-фінансової кризи.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати нині пріоритет в обслуговуванні на залізниці та в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.