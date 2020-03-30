Предприятиям-экспортерам необходимо обеспечить приоритетность на ж/д и в портах, - эксперт

Фото: Валерий Мазур (из открытых источников)

По словам Мазура, необходимо обеспечить стабильную работу предприятий экспортоориентированных отраслей

В условиях кризиса предприятиям-экспортерам, обеспечивающим приток валюты в страну, необходимо предоставить приоритетность в обслуживании на железной дороге и в портах. Об этом в комментариях журналистам заявил экс-министр промполитики Валерий Мазур, передает РБК-Украина.

"Нам необходимо увеличить сегодня экспорт для того, чтобы увеличилось поступление валюты в нашу державу. И в этом "Укрзализныця" должна сыграть ту роль, которая ей отводится, что задержек тут никаких нет, и приоритеты, безусловно, должны быть. Я не вижу других сегодня приоритетов. Разве что только, может, доставка удобрений аграриям, поскольку у них сегодня началась посевная. А так металлурги, конечно, имеют приоритет, должен быть приоритет, и не только металлурги, а в целом горно-металлургический комплекс. Потому что мы еще много экспортируем железной руды, окатышей, железнорудного сырья", - объяснил Мазур.

Он также отметил необходимость обеспечить стабильную работу предприятий экспортоориентированных отраслей, в частности позаботиться о достаточной защите сотрудников этих предприятий.

"Необходимо сделать все, чтобы, не дай Бог, не началось заболевание сотрудников металлургических предприятий. Потому что заменить сталеваров, например, либо доменщиков мгновенно невозможно. Точно так же, как невозможно заменить хороших фрезеровщиков, токарей и т.д. на машиностроительных заводах", - сказал Мазур.

Напомним, ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к первому заместителю министра инфраструктуры с просьбой срочно обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в украинских портах, и принять неотложные меры для обеспечения 100% выполнения заявок украинских предприятий-экспортеров со стороны государственных транспортных компаний, в первую очередь, ГП МТП "Южный" и АО "Укрзализныця".

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в нынешних кризисных условиях, вызванных карантином, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики.