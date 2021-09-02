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Поддержка была, сроков не было: Зеленский обсудил с Байденом членство в НАТО

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с лидером США Джо Байденом о вступлении Украины в НАТО. По его словам, конкретные сроки евроатлантической интеграции нашего государства на переговорах не определили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства в Вашингтоне.

"Поддержка была. Сроков не было. Мы говорили о НАТО. Об этом вопросе. О том месте, роле, где Украина в этом Альянсе, кроме изменений в Конституции. Какова реальность Украины в НАТО", - сказал Зеленский.

В то же время украинский президент добавил, что Байден во время переговоров выразил личную поддержку членства Украины в НАТО.

"Президент лично поддерживает Украину касательно членства в НАТО, но каким будет путь (к членству в Альянсе - ред.), сейчас мне сложно сказать",- пояснил глава государства.

Напомним, в начале встречи в Белом доме Зеленский сказал, что хочет обсудить с Байденом сроки вступления Украины в НАТО.

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