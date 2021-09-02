Поддержка была, сроков не было: Зеленский обсудил с Байденом членство в НАТО

"Поддержка была. Сроков не было. Мы говорили о НАТО. Об этом вопросе. О том месте, роле, где Украина в этом Альянсе, кроме изменений в Конституции. Какова реальность Украины в НАТО", - сказал Зеленский.

В то же время украинский президент добавил, что Байден во время переговоров выразил личную поддержку членства Украины в НАТО.

"Президент лично поддерживает Украину касательно членства в НАТО, но каким будет путь (к членству в Альянсе - ред.), сейчас мне сложно сказать",- пояснил глава государства.