Підтримка була, термінів не було: Зеленський обговорив з Байденом членство в НАТО

"Підтримка була. Термінів не було. Ми говорили багато про НАТО. Про це питання. Про те місце, роль, де Україна в цьому Альянсі, окрім змін в Конституції. Яка реальність України в НАТО", - сказав Зеленський.

Водночас український президент додав, що Байден під час переговорів висловив особисту підтримку членства України в НАТО.

"Президент особисто підтримує Україну щодо членства в НАТО, але яким буде шлях (до членства в Альянсі - ред.), зараз мені складно сказати", - пояснив глава держави.