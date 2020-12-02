Поддержка бизнеса на карантине: СН хочет в пятницу рассмотреть законы президента

Фракция "Слуга народа" надеется, что на этой неделе будут одобрены предложенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о поддержке бизнеса при карантине. Ожидается, что документы будут проголосованы на заседании 4 декабря.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге по результатам заседания фракции монобольшинства.

Корниенко рассчитывает, что уже на следующей неделе законы о поддержке бизнеса начнут действовать.

"Я надеюсь, что в пятницу мы примем три президентских закона (о поддержке бизнеса - ред.). Уже назначены комитеты по ним. И на конец недели выйдем с тем, чтобы мы все законы приняли. Они будут быстро приняты, чтобы на следующей неделе эта помощь уже действовала", - подчеркнул он.

Напомним, 26 ноября в Раде появились тексты законопроектов президента о поддержке бизнеса при карантине. Речь идет о проектах №4429, 4430 и 4431. В частности, президент предлагает выплатить предпринимателям, которые пострадали от карантина, одноразовую финансовую помощь.

Как писало РБК-Украина, вчера народные депутаты сократили сроки рассмотрения законов о поддержке бизнеса на время карантина и включили в повестку дня законопроекты Зеленского.

Кроме того, глава фракции СН Давид Арахамия заявлял, что законы о поддержке бизнеса при карантине должны вступить в силу до 9 декабря.