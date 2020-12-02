Підтримка бізнесу на карантині: СН хоче у п'ятницю розглянути закони президента

Фракція "Слуга народу" сподівається, що цього тижня будуть схвалені запропоновані президентом Володимиром Зеленським законопроекти про підтримку бізнесу під час карантину. Очікується, що документи будуть проголосовані на засіданні 4 грудня.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу за результатами засідання фракції монобільшості.

Корнієнко розраховує, що вже наступного тижня закони про підтримку бізнесу почнуть діяти.

"Я сподіваюся, що у п'ятницю ми приймемо президентські три закони (про підтримку бізнесу - ред.). Вже призначені щодо них комітети. І на кінець тижня вийдемо з тим, щоб ми всі закони прийняли. Вони будуть швидко прийняті, щоб наступного тижня ця допомога вже діяла", - наголосив він.

Нагадаємо, 26 листопада в Раді з'явилися тексти законопроектів президента про підтримку бізнесу під час карантину. Йдеться про проекти №4429, 4430 та 4431. Зокрема, президент пропонує виплатити підприємцям, які постраждали від карантину, одноразову фінансову допомогу.

Як писало РБК-Україна, вчора народні депутати скоротили терміни розгляду законів про підтримку бізнесу на час карантину та включили до порядку денного законопроекти Зеленського.

Крім того, глава фракції СН Давид Арахамія заявляв, що закони про підтримку бізнесу під час карантину повинні набрати чинності до 9 грудня.