Поддерживал вторжение РФ. В Киеве задержан инженер-конструктор ГП "Антонов"

По данным следствия, житель Ирпеня распространял в соцсетях публикации, которые поддерживали и оправдывали войну РФ против Украины.

"В частности, подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" - писал он в соцсетях", - сказано в сообщении прокуратуры.

При обыске его квартиры украинские правоохранители обнаружили в его телефоне фото и видеоматериалы с антиукраинским контентом.

"В суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения", - добавили в прокуратуре.