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Поддерживал вторжение РФ. В Киеве задержан инженер-конструктор ГП "Антонов"

Фото: В Киеве задержан инженер-конструктор ГП "Антонов" (пресс-служба Киевской областной прокуратуры)
Автор: Иван Носальский

Киевская прокуратура объявила о подозрении инженеру-конструктору авиационного завода "Антонов" . Он оправдывал вторжение России в Украину в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

По данным следствия, житель Ирпеня распространял в соцсетях публикации, которые поддерживали и оправдывали войну РФ против Украины.

"В частности, подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" - писал он в соцсетях", - сказано в сообщении прокуратуры.

При обыске его квартиры украинские правоохранители обнаружили в его телефоне фото и видеоматериалы с антиукраинским контентом.

"В суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что украинская прокуратура объявила о подозрении бывшему депутату от "Оппозиционного блока" в Херсонском областном совете. Ему инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность.

Также мы писали, что Мариупольский городской совет собрал доказательства коллаборационизма пяти бывших депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", что привело к гуманитарной катастрофе города.

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