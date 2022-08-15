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Поддерживал оккупантов с 2014 года. В Харькове задержали корректировщика

Фото: в Харькове задержали корректировщика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове правоохранители задержали корректировщика российских обстрелов. Он поддерживал оккупантов еще с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

Корректировщика задержали во время проверки, поскольку он нарушил комендантский час. Патрульные нашли в его телефоне переписку, которая может свидетельствовать о сотрудничестве с врагом.

"Фото критической инфраструктуры, места попаданий вражеских снарядов и позиции наших защитников - все это отправлялось контакту с орды мордора (России, - ред.)", - отметил Белошицкий.

Позже проверка показала, что мужчина поддерживал действия российских оккупантов в Украине еще с 2014 года. Со злоумышленником работают соответствующие службы.

Фото: в Харькове задержали корректировщика огня (facebook.com/Bilosh)

Напомним, СБУ разоблачила вражеского агента в Харьковской области, он корректировал ракетный удар по зданию ОГА.

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