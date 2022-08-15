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Підтримував окупантів з 2014 року. У Харкові затримали коригувальника

Фото: у Харкові затримали коригувальника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові правоохоронці затримали коригувальника російських обстрілів. Він підтримував окупантів ще з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.

Коригувальника затримали під час перевірки, оскільки він порушив комендантську годину. Патрульні знайшли в його телефоні листування, яке може свідчити про співпрацю з ворогом.

"Фото критичної інфраструктури, місця влучань ворожих снарядів та позиції наших захисників - все це відправлялося контакту з орди мордора (Росії, - ред.)", - зазначив Білошицький.

Пізніше перевірка показала, що чоловік підтримував дії російських окупантів в Україні ще з 2014 року. Зі зловмисником працюють відповідні служби.

Фото: у Харкові затримали коригувальника ворожого вогню (facebook.com/Bilosh)

Нагадаємо, СБУ викрила ворожого агента у Харківській області, він коригував ракетний удар по будівлі ОДА.

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