Підтримував окупантів з 2014 року. У Харкові затримали коригувальника

Коригувальника затримали під час перевірки, оскільки він порушив комендантську годину. Патрульні знайшли в його телефоні листування, яке може свідчити про співпрацю з ворогом.

"Фото критичної інфраструктури, місця влучань ворожих снарядів та позиції наших захисників - все це відправлялося контакту з орди мордора (Росії, - ред.)", - зазначив Білошицький.

Пізніше перевірка показала, що чоловік підтримував дії російських окупантів в Україні ще з 2014 року. Зі зловмисником працюють відповідні служби.

Фото: у Харкові затримали коригувальника ворожого вогню (facebook.com/Bilosh)