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Конгрес Європейської народної партії не визнав анексію Криму

Новини » Політика    07.11.2018 - 19:15
Фото: засідання (скрін відео)
Фото: засідання (скрін відео)

Резолюція ЄНП в підтримку України прийнята з поправкою про невизнання анексії

Конгрес Європейської народної партії в Гельсінкі повідомив про невизнання російської анексії Криму. Відповідна поправка була включена в резолюцію Конгресу, прийняту в підтримку України, заявив віце-президент ЄНП в Раді Європи Георгій Логвінський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook нардепа.

"Тільки що резолюція ЄНП (Європейської народної партії, - ред.) в підтримку України прийнята з поправкою про невизнання анексії Криму. Вітаю! Ми повинні робити так, щоб будь майданчик ставав трампліном для повернення контролю над нашою територією. Поки ми боремося за Крим він залишається українським", - написав він.

Конгрес Європейської народної партії не визнав анексію Криму

 

 

Опубліковано Георгієм Логвинским Середа, 7 листопад 2018 р.

Зазначимо, представник Держдепартаменту США Девід Тесслер раніше заявив, що Європейський союз не повинен послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку представляє Кремль, тільки зростає.

Нагадаємо, Держдепартамент США готує нові санкції проти Росії, оскільки не може переконатися в тому, що Росія дотримується міжнародного законодавства про хімічну зброю після отруєння у Солсбері (Великобританія).

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