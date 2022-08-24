Поддержали Украину: перекресток в Нью-Йорке назвали Украинский Путь

Маркарова сообщила, что каждый может сделать вклад в борьбу за независимость и каждый вклад важен.

"Переименование перекрестка на Брайтоне в Ukrainian Way успешно завершилось сегодня в День Независимости еще и чрезвычайно символично!",- говорится в сообщении.

Посол заявила, что над этим работали украинские дипломаты, волонтеры и неутомимая община, за что их и поблагодарила.