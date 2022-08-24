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Підтримали Україну: перехрестя в Нью-Йорку назвали Український Шлях

Фото: Оксана Маркарова, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (mof.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Нью-Йорку до Дня Незалежності України одне з перехресть було перейменоване в Український Шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову.

Маркарова повідомила, що кожен може робити внесок в боротьбу за незалежність та кожен внесок є важливим.

"Перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way успішно завершилось сьогодні в День Незалежності ще й надзвичайно символічно!", - йдеться у повідомленні.

Посол заявила, що над цим працювали українські дипломати, волонтери та невтомна громада, за що їм і подякувала.

Нагадаємо, що до державного бюджету України надійшли 3 млрд доларів гранту від США.

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