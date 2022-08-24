Підтримали Україну: перехрестя в Нью-Йорку назвали Український Шлях

Маркарова повідомила, що кожен може робити внесок в боротьбу за незалежність та кожен внесок є важливим.

"Перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way успішно завершилось сьогодні в День Незалежності ще й надзвичайно символічно!", - йдеться у повідомленні.

Посол заявила, що над цим працювали українські дипломати, волонтери та невтомна громада, за що їм і подякувала.