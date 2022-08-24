Підтримали Україну: перехрестя в Нью-Йорку назвали Український Шлях

В Нью-Йорку до Дня Незалежності України одне з перехресть було перейменоване в Український Шлях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову.
Маркарова повідомила, що кожен може робити внесок в боротьбу за незалежність та кожен внесок є важливим.
"Перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way успішно завершилось сьогодні в День Незалежності ще й надзвичайно символічно!", - йдеться у повідомленні.
Посол заявила, що над цим працювали українські дипломати, волонтери та невтомна громада, за що їм і подякувала.
Нагадаємо, що до державного бюджету України надійшли 3 млрд доларів гранту від США.
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