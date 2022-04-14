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Подбитый крейсер "Москва" догорает в Черном море, - глава Одесской ОВА

Крейсер "Москва" (uk.wikipedia.org)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что российский ракетный крейсер "Москва" догорает в Черном море. Накануне ВСУ попали в него ракетой "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

Марченко рассказал, что российский крейсер "Москва", который подбили украинскими ракетами, по состоянию на вечер 14 апреля догорает в Черном море.

"Спасибо ВМС за безупречную работу. Ждем новых громких попаданий по российским кораблям", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру "Москва".

Также мы писали, что в Севастополь привезли 14 моряков крейсера "Москва".

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