RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підбитий крейсер "Москва" догоряє у Чорному морі, - голова Одеської ОВА

Крейсер "Москва" (uk.wikipedia.org)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що російський ракетний крейсер "Москва" догорає у Чорному морі. Напередодні ЗСУ поцілили у нього ракетою "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

Марченко розповів, що російський крейсер "Москва", який підбили українськими ракетами, станом на вечір 14 квітня догорає у Чорному морі.

"Дякую ВМС за бездоганну роботу. Чекаємо на нові гучні попадання по російських кораблях", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва".

Також ми писали, що до Севастополя привезли 14 моряків крейсеру "Москва".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВторгнення Росії до України