Підбитий крейсер "Москва" догоряє у Чорному морі, - голова Одеської ОВА

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що російський ракетний крейсер "Москва" догорає у Чорному морі. Напередодні ЗСУ поцілили у нього ракетою "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

"Дякую ВМС за бездоганну роботу. Чекаємо на нові гучні попадання по російських кораблях", - сказав він.

Марченко розповів, що російський крейсер "Москва", який підбили українськими ракетами, станом на вечір 14 квітня догорає у Чорному морі.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва".

Також ми писали, що до Севастополя привезли 14 моряків крейсеру "Москва".

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