Что подбирают украинцы: топ-5 пылесосов на BlackFriday 2020

От Karcher до Mystery: какие пылесосы хотят купить украинцы в Черную пятницу и сколько планируют на этом сэкономить

Основываясь на пылесосах на Price.ua, которые потребители добавляли в списки своих желаний, Price составил список самых популярных моделей. Интересно, что чаще украинцы выбирают модели для сухой уборки. Самый важный критерий выбора – мощность. Что же касается стоимости, то в лидерах надежные, но бюджетные варианты.

Топ-5 лучших

1. Karcher VC 2

Немецкий пылесос, который не только наведет порядок в доме, но и отфильтрует 99%.5 пыли в воздухе, потому как оборудован фильтром НЕРА. Потребляемая мощность – 1100 Вт. Стоимость – от 2649 грн. Кстати, на эту модель скидка почти 50%: до акций пылесос стоил более 4 тыс. грн.

2. Rowenta RO 3786.

Мощный немецкий пылесос для сухой уборки, потребляющий 2000 Вт. Мощность всасывания – 752 ВТ. Стоимость – от 2645 грн.

3. Philips FC 9174.

Самый мощный пылесос в рейтинге: потребляет 2200 Вт, мощность всасывания – 500 Вт. Стоимость – 3 849 грн.

4. Mystery MVC-1103.

Бюджетный пылесос с циклонным фильтром, рассчитанный на мощность потребления 1600 Вт. Стоимость – 758 грн.

5. Electrolux EC 412SW.

Пылесос для сухой уборки с потребляемой мощностью 750 Вт. Стоимость – 2498 грн.

Как купить пылесос в два раза дешевле

Черная пятница – время мега-распродаж. И если вы подумываете о покупке пылесоса – это отличный шанс купить его по лучшей цене. Ведь скидки в 50% на бытовую технику – это не фантастика. Итак, правила покупок в Черную пятницу:

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