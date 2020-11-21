Чого хочуть українці: топ-5 пилососів

Від Karcher до Mystery: які пилососи хочуть купити українці в Чорну п'ятницю і скільки планують на цьому заощадити

Грунтуючись на пилососах на Price.ua, які споживачі додавали до списків своїх бажань, Price склав список найпопулярніших моделей. Цікаво, що частіше українці вибирають моделі для сухого прибирання. Найважливіший критерій вибору – потужність. Щодо вартості, то в лідерах надійні, але бюджетні варіанти.

Топ кращих

1. Karcher VC 2

Німецький пилосос, який не тільки наведе порядок в оселі, а й відфільтрує 99% пилу в повітрі, тому як обладнаний фільтром НЕРА. Це функціональний пилосос, у нього ергономічний дизайн і практичний розмір. Відмінно вписується в сучасний інтер'єр. Гарно очищає підлогу і килими. А ще зможе добре почистити вузькі зазори та інші важкодоступні місця. Споживана потужність – 1100 Вт. До речі, на цю модель знижка майже 50%: до акцій пилосос коштував більше 4 тис. грн.

Початкова ціна – від 2649 грн.

2. Rowenta RO 3786

Потужний (2000 Вт) німецький пилосос для сухого прибирання. Потужність всмоктування – 752 Вт. Модель з продуманим дизайном та контейнером для збору пилу, який від'єднується одним натисканням клавіші. Підійде для прибирання підлогових покриттів, допоможе утримувати в ідеальній чистоті м'які меблі.

Початкова ціна – від 2645 грн.

3. Philips FC 9174

Найпотужніший пилосос в рейтингу. Його потужність складає 2200 Вт, а потужність всмоктування – 500 Вт. Це пилосос з високою всмоктуючою потужністю, обладнаний фільтром Нера 13, який вловлює найдрібніші частинки. Насадка Turbo brush підійде для людей, які страждають алергією.

Початкова ціна – від 3 849 грн.

4. Mystery MVC-1103

Бюджетний пилосос з циклонним фільтром, розрахований на потужність споживання 1600 Вт. Завдяки особливій циклоній системі фільтрації він всмоктує і видаляє з поверхонь навіть найдрібніші частинки пилу.

Початкова ціна – від 758 грн.

5. Electrolux EC 412SW

Пилосос для сухого прибирання з потужністю 750 Вт. Це безмішковий пилосос, який був спеціально розроблений, щоб зменшити енергоспоживання Має ефективну систему фільтрації та відмінну продуктивність.

Початкова ціна – 2498 грн.

Як купити пилосос в два рази дешевше

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