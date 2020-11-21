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Чого хочуть українці: топ-5 пилососів

Прес-релізи, Субота 21 листопада 2020 11:00

Від Karcher до Mystery: які пилососи хочуть купити українці в Чорну п'ятницю і скільки планують на цьому заощадити

Чого хочуть українці: топ-5 пилососів

Грунтуючись на пилососах на Price.ua, які споживачі додавали до списків своїх бажань, Price склав список найпопулярніших моделей. Цікаво, що частіше українці вибирають моделі для сухого прибирання. Найважливіший критерій вибору – потужність. Щодо вартості, то в лідерах надійні, але бюджетні варіанти.

Топ кращих

1. Karcher VC 2

Німецький пилосос, який не тільки наведе порядок в оселі, а й відфільтрує 99% пилу в повітрі, тому як обладнаний фільтром НЕРА. Це функціональний пилосос, у нього ергономічний дизайн і практичний розмір. Відмінно вписується в сучасний інтер'єр. Гарно очищає підлогу і килими. А ще зможе добре почистити вузькі зазори та інші важкодоступні місця. Споживана потужність – 1100 Вт. До речі, на цю модель знижка майже 50%: до акцій пилосос коштував більше 4 тис. грн.

Початкова ціна – від 2649 грн.

2. Rowenta RO 3786

Потужний (2000 Вт) німецький пилосос для сухого прибирання. Потужність всмоктування – 752 Вт. Модель з продуманим дизайном та контейнером для збору пилу, який від'єднується одним натисканням клавіші. Підійде для прибирання підлогових покриттів, допоможе утримувати в ідеальній чистоті м'які меблі.

Початкова ціна – від 2645 грн.

3. Philips FC 9174

Найпотужніший пилосос в рейтингу. Його потужність складає 2200 Вт, а потужність всмоктування – 500 Вт. Це пилосос з високою всмоктуючою потужністю, обладнаний фільтром Нера 13, який вловлює найдрібніші частинки. Насадка Turbo brush підійде для людей, які страждають алергією.

Початкова ціна – від 3 849 грн.

4. Mystery MVC-1103

Бюджетний пилосос з циклонним фільтром, розрахований на потужність споживання 1600 Вт. Завдяки особливій циклоній системі фільтрації він всмоктує і видаляє з поверхонь навіть найдрібніші частинки пилу.

Початкова ціна – від 758 грн.

5. Electrolux EC 412SW

Пилосос для сухого прибирання з потужністю 750 Вт. Це безмішковий пилосос, який був спеціально розроблений, щоб зменшити енергоспоживання Має ефективну систему фільтрації та відмінну продуктивність.

Початкова ціна – 2498 грн.

Як купити пилосос в два рази дешевше

Чорна п'ятниця – час мега-розпродажів. І якщо ви плануєте покупку пилососа – це відмінний шанс купити його за найкращою ціною. Адже знижки до 50% на побутову техніку – це не фантастика.

Отже, правила покупок в Чорну п'ятницю:

  • Не йдіть за знижками до магазинів. Ідіть до Інтернету. Тільки так ви зможете знайти кращу знижку і оформити замовлення за пару кліків.
  • Не витрачайте час на вивчення знижок на сайтах магазинів побутової техніки: це вбивство часу.
  • Користуйтеся сайтами-агрегаторами, такими як Price.ua: 500 000 + акцій і знижок, зручно зібраних в окремому розділі.

Чого хочуть українці: топ-5 пилососів

  1. У розділі "Акції та скидки" вибираємо категорію "пилососи". Всього один клік – і перед нами більше 500 знижкових пропозицій на пилососи від всіх магазинів побутової техніки України. Як бачите, це набагато зручніше і швидше, ніж моніторити сайти торгових мереж окремо.
  2. Шукаємо найбільшу знижку. У цьому допоможе сортування результатів видачі. Вибираємо пункт "за розміром знижки". І ось вона, фантастика: знижка в 50% на робот-пилосос. Замість 11 тис. грн – 5 тис!
  3. Шукаєте конкретну модель або виробника? Обираємо бренд, вказуємо технічні параметри. Підбираємо серед акційних пропозицій найвдалішу модель.
  4. Обираємо магазин. Якщо вам хочеться потримати покупку в руках до того, як віддати за неї гроші, шукайте знижки в магазинах вашого міста. На Price.ua вибираємо своє місто і знайомимося зі списком магазинів побутової техніки. Якщо серед них є фаворити, обираємо конкретні магазини. Ви можете оформити покупку і забрати її в магазині у вашому місті, оплативши замовлення після перевірки пилососа.
  5. Зауважте, що знижки діють не тільки у Чорну п'ятницю. На картках товарів зазначений термін дії акції. Іноді акції тривають місяць: ви не обмежені в покупках лише одним днем.
  6. Не можете вибрати з кількох моделей? Додаємо їх до списку бажань. Так зручно моніторити зміну ціни, порівнювати параметри.
  7. До речі, є можливість відслідковувати зміну вартості кожної моделі. Повідомлення про знижку прийде на вашу пошту: так ви точно не пропустите розпродаж.

Складайте свої списки бажань, щоб не пропустити величезну знижку на круту модель. І стежте за акціями: вдалого полювання на знижки в Чорну п'ятницю.

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