Подавший сигнал бедствия борт Belavia приземлился в аэропорту "Домодедово"

Подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности самолет Минск- Анталья совершил штатную посадку в России. Он приземлился в аэропорту "Домодедово".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Самолет "Белавиа", следовавший рейсом B29215 Минск - Анталья, совершил посадку в Домодедово, сообщило издание.
Самолет садился в Москве с одним выключенным двигателем.
Напомним, самолет Belavia рейса Минск-Анталия подал сигнал бедствия. Причиной может быть техническая неисправность.
Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.