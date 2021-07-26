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Подавший сигнал бедствия борт Belavia приземлился в аэропорту "Домодедово"

Автор: Анастасия Рокитна

Подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности самолет Минск- Анталья совершил штатную посадку в России. Он приземлился в аэропорту "Домодедово".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Самолет "Белавиа", следовавший рейсом B29215 Минск - Анталья, совершил посадку в Домодедово, сообщило издание.

Самолет садился в Москве с одним выключенным двигателем.

Напомним, самолет Belavia рейса Минск-Анталия подал сигнал бедствия. Причиной может быть техническая неисправность.

Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.

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