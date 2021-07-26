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Борт Belavia, що подав сигнал лиха, приземлився в аеропорту "Домодєдово"

Автор: Анастасія Рокитна

Літак Мінськ-Анталья, що подав сигнал тривоги через спрацювання датчика несправності, здійснив штатну посадку в Росії. Він приземлився в аеропорту "Домодєдово".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Літак "Бєлавіа", який прямував рейсом B29215 Мінськ - Анталья, здійнив посадку в Домодєдово, повідомило видання.

Літак сідав в Москві з одним вимкненим двигуном.

Нагадаємо, літак Belavia рейсу Мінськ-Анталія подав сигнал лиха. Причиною може бути технічна несправність.

Екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури масла в двигуні, запросивши екстрену посадку.

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