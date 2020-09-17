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Иностранцев обяжут подавать биометрические данные при оформлении виз

Украина, Четверг 17 сентября 2020 17:50
Иностранцев обяжут подавать биометрические данные при оформлении виз
Фото: отпечаток пальца (radioljubuski.ba)
Автор: Юлия Струк

Но только в случае принятия Радой законопроекта №3630

Верховной раде рекомендуют обязать иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Такую рекомендацию предоставил комитет по правам человека.

Об этом сообщает информационное управление Апарата ВР.

"Народные депутаты рекомендовали принять за основу и в целом проект закона о внесении изменений в ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" о предоставлении иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз, №3630", - сказано в сообщении.

Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел.

В случае принятия закона для иностранцев и лиц без гражданства станет обязательной подача биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Напомним, Кабинет министров одобрил данный проект закона на своем заседании в начале июня.

Как писало РБК-Украина, ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять законопроект №9402 и разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.

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