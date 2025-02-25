Податок на подарунки для українців: хто та скільки має сплатити в держбюджет

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В Україні оподаткування подарунків стало обов'язковим з 2011 року, коли було внесено зміни до Податкового кодексу. З того часу система оподаткування подарунків стала чітко визначеною, з конкретними ставками податків та правилами для різних категорій одержувачів.

Які подарунки підлягають оподаткуванню

Згідно з чинним законодавством, подарунок – це грошові кошти або інші активи, пільги, переваги, послуги, нематеріальні активи, що надаються чи отримуються безплатно або за ціною, нижчою від мінімальної ринкової.

"Оподаткування подарунків залежить від їх вартості. Якщо вартість подарунка не перевищує 25% мінімальної заробітної плати (у 2025 році це 2000 гривень – ред.), такий подарунок не підлягає оподаткуванню. Однак це правило не стосується грошових коштів, для яких передбачено окремі умови", – розповіла в коментарі РБК-Україна Євгенія Скворцова, юрист адвокатського об’єднання "Місечко та Партнери".

За словами Скворцової, якщо вартість подарунка перевищує зазначену суму, то надлишок оподатковується як додаткове благо за ставкою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором (ВЗ).

Вартість подарунка визначається відповідно до його ринкової ціни на момент дарування. Ринкова ціна встановлюється на основі вартості аналогічних товарів на ринку в подібних економічних умовах. Для підтвердження вартості можуть бути використані документи, що підтверджують покупку подарунка, наприклад, чек чи квитанція. Проведення додаткової оцінки не є обов'язковим.

Щодо подарунка у вигляді грошей, то сплатити податок доведеться незалежно від суми, навіть якщо їх вартість не перевищує 25% мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо фізична особа отримує грошовий подарунок, вона має сплатити податок на доходи фізичних осіб (5% у випадку подарунка від особи, яка не є родичем першого чи другого ступеня споріднення), а також військовий збір.

Хто та як має сплачувати податок

Коли подарунок отримано від фізичної особи, то обдарована особа (та, що отримала подарунок) несе відповідальність за сплату податку на доходи фізичних осіб, який потрібно перерахувати до державного бюджету.

Роботодавці, які купляють на свята подарунки для співробітників чи їх дітей, мають правильно їх оформити при досягненні цінової відмітки оподаткування. Загалом подарунки можна надавати лише тим працівникам, які перебувають на своїх робочих місцях, а також тим, хто працює дистанційно, але знаходиться на території України.

Правильне документальне оформлення таких витрат є необхідним для уникнення проблем з податковими органами й визначення, чи підлягають вони оподаткуванню.

Подарунки можуть бути оплачені:

безготівково з рахунку підприємства (ФОП) – оплата підтверджується випискою банку з цього рахунку;

за готівку довіреною особою. В цьому разі довірена особа має надати авансовий звіт. До авансового звіту додаються документи про проведені розрахунки (фіскальний чек РРО/ПРРО, квитанція, товарний чек тощо).

У бухгалтерії юридичної особи придбані подарунки повинні бути прийняті до обліку на основі первинних документів, наданих продавцем, таких як накладна, фіскальний чек або товарний чек. Також, оскільки подарунки видаються працівникам, потрібно скласти відомість про їх отримання. Факт отримання підтверджується підписами працівників, що дозволяє зафіксувати передачу подарунка.

Податок на подарунки не сплачують особи, які отримали їх від родичів першого або другого ступеня споріднення. До першого ступеня споріднення належать: діти, подружжя та батьки дарувальника. До другого ступеня споріднення відносяться: рідні брати та сестри, дідусь і бабуся з обох ліній.

Яка ставка податку на подарунки

Законодавством не передбачені спеціальні податкові пільги щодо оподаткування подарунків в період воєнного стану. Таким чином, діють загальні правила оподаткування, передбачені Податковим кодексом України.

Зокрема, діють такі ставки оподаткування подарунків:

Нульова ставка – для подарунків від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, рідні брати/сестри, бабуся та дідусь).

5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору – для подарунків від осіб, які не є родичами першого чи другого ступеня споріднення.

18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору – для подарунків від нерезидентів.

Дохід, отриманий у вигляді подарунка від фізичної особи, потрібно вказати в річній податковій декларації. Проте нерезиденти зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору або, у сільській місцевості, до оформлення договору уповноваженою посадовою особою місцевого органу самоврядування. Це правило не поширюється на осіб, які отримали подарунки, що не підлягають оподаткуванню, або на тих, хто вже сплатив податки та збір до отримання подарунка.

В реальності українці нехтують відповідними податковими нормами або ж навіть не знають про такий обов'язок. Тоді як і Податкова служба не особливо приділяє цьому питанню увагу, враховуючи, що ресурси, витрачені на пошук потенційних неплатників податків на подарунки, ледь можна компенсувати штрафами за ці порушення.