Податок на нерухомість: як обчислюється і хто має сплачувати

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб обчислюється податковими органами за місцем реєстрації власника. Сума податку залежить від площі нерухомості, яка є у власності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.
Сума податку визначається на основі площі нерухомості та відповідних пільгових лімітів:
Таким чином, податок нараховується лише на площу, яка перевищує вказані нормативи.
Як враховується кількість об'єктів нерухомості:
Податок розподіляється між усіма об'єктами пропорційно до їхньої площі.
Якщо у власності перебуває:
За кожен такий об'єкт нараховується додатковий податок у розмірі 25 000 гривень на рік.
Податкові органи надсилають платникам повідомлення про суму податку до 1 липня наступного року. У повідомленні зазначається детальний розрахунок, реквізити для сплати, адреса та площа об'єкта, а також можливі пільги.
Якщо об'єкт нерухомості був придбаний протягом року, податок сплачується з місяця, коли власник набув право власності.
Контакт-центр Державної податкової служби України надає консультації щодо податкового законодавства та питань, пов’язаних із сплатою податків.
Як звернутися:
Режим роботи контакт-центру: понеділок-п’ятниця, з 08:00 до 18:00.
Раніше РБК-Україна писало про особливості сплати податку на нерухомість в Україні у 2025 році. Зокрема, власники квартир площею понад 60 кв. м та будинків понад 120 кв. м зобов'язані сплачувати податок на "зайві" квадратні метри. Ставка податку встановлюється місцевими органами влади і не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за попередній рік. Крім того, певні категорії громадян, зокрема власники нерухомості на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, звільняються від сплати цього податку.
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