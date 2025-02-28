Податок на нерухомість: як обчислюється і хто має сплачувати

Як розраховується податок

Сума податку визначається на основі площі нерухомості та відповідних пільгових лімітів:

для квартир з податкової бази виключається 60 кв. м, тобто оподатковується лише площа понад цей ліміт;

для житлових будинків ліміт становить 120 кв. м;

якщо у власності є і квартира, і будинок, максимальна сукупна знижка становить 180 кв. м.

Таким чином, податок нараховується лише на площу, яка перевищує вказані нормативи.

Як враховується кількість об'єктів нерухомості:

якщо є один об'єкт житлової нерухомості (одна квартира чи один будинок), податок розраховується на основі площі після застосування відповідної знижки;

якщо у власності кілька квартир або кілька будинків, податок обчислюється на основі їх сумарної площі, зменшеної відповідно до встановлених лімітів;

якщо є об'єкти різних типів (квартира і будинок), використовується загальний ліміт у 180 кв. м.

Податок розподіляється між усіма об'єктами пропорційно до їхньої площі.

Додаткові нарахування

Якщо у власності перебуває:

квартира понад 300 кв. м;

будинок понад 500 кв. м.

За кожен такий об'єкт нараховується додатковий податок у розмірі 25 000 гривень на рік.

Термін сплати та повідомлення від податкової

Податкові органи надсилають платникам повідомлення про суму податку до 1 липня наступного року. У повідомленні зазначається детальний розрахунок, реквізити для сплати, адреса та площа об'єкта, а також можливі пільги.

Якщо об'єкт нерухомості був придбаний протягом року, податок сплачується з місяця, коли власник набув право власності.

Де отримати консультацію

Контакт-центр Державної податкової служби України надає консультації щодо податкового законодавства та питань, пов’язаних із сплатою податків.

Як звернутися:

гаряча лінія: 0 800 501 007 (безкоштовні дзвінки);

електронна пошта: idd@tax.gov.ua;

електронний кабінет платника податків.

Режим роботи контакт-центру: понеділок-п’ятниця, з 08:00 до 18:00.