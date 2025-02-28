Налог на недвижимость: как исчисляется и кто должен платить

Как рассчитывается налог

Сумма налога определяется на основе площади недвижимости и соответствующих льготных лимитов:

для квартир из налоговой базы исключается 60 кв. м, то есть облагается налогом только площадь сверх этого лимита;

для жилых домов лимит составляет 120 кв. м;

если в собственности есть и квартира, и дом, максимальная совокупная скидка составляет 180 кв. м.

Таким образом, налог начисляется только на площадь, которая превышает указанные нормативы.

Как учитывается количество объектов недвижимости:

если есть один объект жилой недвижимости (одна квартира или один дом), налог рассчитывается на основе площади после применения соответствующей скидки;

если в собственности несколько квартир или несколько домов, налог исчисляется на основе их суммарной площади, уменьшенной в соответствии с установленными лимитами;

если есть объекты разных типов (квартира и дом), используется общий лимит в 180 кв. м.

Налог распределяется между всеми объектами пропорционально их площади.

Дополнительные начисления

Если в собственности находится:

квартира свыше 300 кв. м;

дом свыше 500 кв. м.

За каждый такой объект начисляется дополнительный налог в размере 25 000 гривен в год.

Срок уплаты и уведомление от налоговой

Налоговые органы присылают плательщикам уведомление о сумме налога до 1 июля следующего года. В уведомлении указывается подробный расчет, реквизиты для уплаты, адрес и площадь объекта, а также возможные льготы.

Если объект недвижимости был приобретен в течение года, налог уплачивается с месяца, когда владелец приобрел право собственности.

Где получить консультацию

Контакт-центр Государственной налоговой службы Украины предоставляет консультации по налоговому законодательству и вопросам, связанным с уплатой налогов.

Как обратиться:

горячая линия: 0 800 501 007 (бесплатные звонки);

электронная почта: idd@tax.gov.ua;

электронный кабинет налогоплательщика.

Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница, с 08:00 до 18:00.