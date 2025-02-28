Налог на недвижимость: как исчисляется и кто должен платить

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц исчисляется налоговыми органами по месту регистрации владельца. Сумма налога зависит от площади недвижимости, которая есть в собственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Сумма налога определяется на основе площади недвижимости и соответствующих льготных лимитов:
Таким образом, налог начисляется только на площадь, которая превышает указанные нормативы.
Как учитывается количество объектов недвижимости:
Налог распределяется между всеми объектами пропорционально их площади.
Если в собственности находится:
За каждый такой объект начисляется дополнительный налог в размере 25 000 гривен в год.
Налоговые органы присылают плательщикам уведомление о сумме налога до 1 июля следующего года. В уведомлении указывается подробный расчет, реквизиты для уплаты, адрес и площадь объекта, а также возможные льготы.
Если объект недвижимости был приобретен в течение года, налог уплачивается с месяца, когда владелец приобрел право собственности.
Контакт-центр Государственной налоговой службы Украины предоставляет консультации по налоговому законодательству и вопросам, связанным с уплатой налогов.
Как обратиться:
Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница, с 08:00 до 18:00.
Ранее РБК-Украина писало об особенностях уплаты налога на недвижимость в Украине в 2025 году. В частности, владельцы квартир площадью более 60 кв. м и домов более 120 кв. м обязаны платить налог на "лишние" квадратные метры. Ставка налога устанавливается местными органами власти и не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за предыдущий год. Кроме того, определенные категории граждан, в частности владельцы недвижимости на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях, освобождаются от уплаты этого налога.
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