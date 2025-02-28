Налог на недвижимость: как исчисляется и кто должен платить
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц исчисляется налоговыми органами по месту регистрации владельца. Сумма налога зависит от площади недвижимости, которая есть в собственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Как рассчитывается налог
Сумма налога определяется на основе площади недвижимости и соответствующих льготных лимитов:
- для квартир из налоговой базы исключается 60 кв. м, то есть облагается налогом только площадь сверх этого лимита;
- для жилых домов лимит составляет 120 кв. м;
- если в собственности есть и квартира, и дом, максимальная совокупная скидка составляет 180 кв. м.
Таким образом, налог начисляется только на площадь, которая превышает указанные нормативы.
Как учитывается количество объектов недвижимости:
- если есть один объект жилой недвижимости (одна квартира или один дом), налог рассчитывается на основе площади после применения соответствующей скидки;
- если в собственности несколько квартир или несколько домов, налог исчисляется на основе их суммарной площади, уменьшенной в соответствии с установленными лимитами;
- если есть объекты разных типов (квартира и дом), используется общий лимит в 180 кв. м.
Налог распределяется между всеми объектами пропорционально их площади.
Дополнительные начисления
Если в собственности находится:
- квартира свыше 300 кв. м;
- дом свыше 500 кв. м.
За каждый такой объект начисляется дополнительный налог в размере 25 000 гривен в год.
Срок уплаты и уведомление от налоговой
Налоговые органы присылают плательщикам уведомление о сумме налога до 1 июля следующего года. В уведомлении указывается подробный расчет, реквизиты для уплаты, адрес и площадь объекта, а также возможные льготы.
Если объект недвижимости был приобретен в течение года, налог уплачивается с месяца, когда владелец приобрел право собственности.
Где получить консультацию
Контакт-центр Государственной налоговой службы Украины предоставляет консультации по налоговому законодательству и вопросам, связанным с уплатой налогов.
Как обратиться:
- горячая линия: 0 800 501 007 (бесплатные звонки);
- электронная почта: idd@tax.gov.ua;
- электронный кабинет налогоплательщика.
Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница, с 08:00 до 18:00.
Ранее РБК-Украина писало об особенностях уплаты налога на недвижимость в Украине в 2025 году. В частности, владельцы квартир площадью более 60 кв. м и домов более 120 кв. м обязаны платить налог на "лишние" квадратные метры. Ставка налога устанавливается местными органами власти и не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за предыдущий год. Кроме того, определенные категории граждан, в частности владельцы недвижимости на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях, освобождаются от уплаты этого налога.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.