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Налог на недвижимость: как исчисляется и кто должен платить

Пятница 28 февраля 2025 11:20
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Налог на недвижимость: как исчисляется и кто должен платить Фото: Налог на недвижимость в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц исчисляется налоговыми органами по месту регистрации владельца. Сумма налога зависит от площади недвижимости, которая есть в собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как рассчитывается налог

Сумма налога определяется на основе площади недвижимости и соответствующих льготных лимитов:

  • для квартир из налоговой базы исключается 60 кв. м, то есть облагается налогом только площадь сверх этого лимита;
  • для жилых домов лимит составляет 120 кв. м;
  • если в собственности есть и квартира, и дом, максимальная совокупная скидка составляет 180 кв. м.

Таким образом, налог начисляется только на площадь, которая превышает указанные нормативы.

Как учитывается количество объектов недвижимости:

  • если есть один объект жилой недвижимости (одна квартира или один дом), налог рассчитывается на основе площади после применения соответствующей скидки;
  • если в собственности несколько квартир или несколько домов, налог исчисляется на основе их суммарной площади, уменьшенной в соответствии с установленными лимитами;
  • если есть объекты разных типов (квартира и дом), используется общий лимит в 180 кв. м.

Налог распределяется между всеми объектами пропорционально их площади.

Дополнительные начисления

Если в собственности находится:

  • квартира свыше 300 кв. м;
  • дом свыше 500 кв. м.

За каждый такой объект начисляется дополнительный налог в размере 25 000 гривен в год.

Срок уплаты и уведомление от налоговой

Налоговые органы присылают плательщикам уведомление о сумме налога до 1 июля следующего года. В уведомлении указывается подробный расчет, реквизиты для уплаты, адрес и площадь объекта, а также возможные льготы.

Если объект недвижимости был приобретен в течение года, налог уплачивается с месяца, когда владелец приобрел право собственности.

Где получить консультацию

Контакт-центр Государственной налоговой службы Украины предоставляет консультации по налоговому законодательству и вопросам, связанным с уплатой налогов.

Как обратиться:

  • горячая линия: 0 800 501 007 (бесплатные звонки);
  • электронная почта: idd@tax.gov.ua;
  • электронный кабинет налогоплательщика.

Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница, с 08:00 до 18:00.

Ранее РБК-Украина писало об особенностях уплаты налога на недвижимость в Украине в 2025 году. В частности, владельцы квартир площадью более 60 кв. м и домов более 120 кв. м обязаны платить налог на "лишние" квадратные метры. Ставка налога устанавливается местными органами власти и не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за предыдущий год. Кроме того, определенные категории граждан, в частности владельцы недвижимости на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях, освобождаются от уплаты этого налога.

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