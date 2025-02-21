"Податок на Google": великі міжнародні компанії в Україні сплатили понад 12 млрд гривень
У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги в Україні, задекларували понад 12,6 млрд гривень (151,2 млн доларів) податкових зобов’язань ("податку на Google").
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.
Зазначається, що кількість зареєстрованих платників податку зросла до 125, що на 28 більше, ніж у 2023 році. Загальна сума податків збільшилася майже на 5 млрд гривень.
Для порівняння, у 2023 році звітність подали 97 компаній, а задекларована сума склала 8 млрд гривень (118,9 млн доларів).
Найбільше податків сплатили власники популярних платформ: Upwork, Netflix, Apple, Facebook, Instagram, Valve, Etsy, Google, PlayStation, AWS та Bolt. Разом вони перерахували до бюджету понад 10,2 млрд гривень ПДВ (119 млн доларів).
Станом на 1 лютого 2025 року в Україні зареєстровано 131 платника ПДВ серед нерезидентів, які надають електронні послуги.
"Податок на Google"
Нагадаємо, закон про "податок на Google" повністю набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ вводить європейські норми та зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.
У 2021 році голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев зазначав, що такі гіганти як Facebook, Viber та інші не платять ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.
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