"Налог на Google": крупные международные компании в Украине уплатили более 12 млрд гривен
В 2024 году международные компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги в Украине, задекларировали более 12,6 млрд гривен (151,2 млн долларов) налоговых обязательств ("налога на Google").
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
Отмечается, что количество зарегистрированных налогоплательщиков возросло до 125, что на 28 больше, чем в 2023 году. Общая сумма налогов увеличилась почти на 5 млрд гривен.
Для сравнения, в 2023 году отчетность подали 97 компаний, а задекларированная сумма составила 8 млрд гривен (118,9 млн долларов).
Больше всего налогов уплатили владельцы популярных платформ: Upwork, Netflix, Apple, Facebook, Instagram, Valve, Etsy, Google, PlayStation, AWS и Bolt. Вместе они перечислили в бюджет более 10,2 млрд гривен НДС (119 млн долларов).
По состоянию на 1 февраля 2025 года в Украине зарегистрирован 131 плательщик НДС среди нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги.
"Налог на Google"
Напомним, закон о "налоге на Google" полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.
В 2021 году глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.
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