Податкові стимули для всіх виробників ВДЕ мають бути однаковими, - Трохимець

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Олександра Трохимця

За його словами, коли у 2020 році переглядали концепцію будівництва об’єктів "зеленої" енергетики, виявилося, що сонячних станцій побудували більше, ніж планували. А от вітроелектростанцій на той момент було набагато менше, ніж передбачалося.

"На мою думку, потрібно було б робити умови однаковими для всіх, хто займається альтернативною енергетикою. Тим більше, що альтернативна енергетика вітру і сонця - це те, що можна зробити швидко, прямо зараз. Бо атомну електростанцію за рік за два і три не побудуєш. А сонячну і вітрову можна зробити навіть протягом декількох місяців", - наголосив Трохимець.

Він додав, що зараз спрогнозувати обсяги виробництва вітроелектростанцій стало набагато простіше, ніж у 2015 році.

Нагадаємо, наприкінці липня у Раді зареєстрували законопроєкт № 11455. Він пропонує звільнити від ввізного мита обладнання для вітроенергетики. Раніше такі зміни уже прийняли для сонячних станцій, газових установок та систем накопичення енергії.