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Налоговые стимулы для всех производителей ВИЭ должны быть одинаковыми, - Трохимец

Суббота 17 августа 2024 19:15
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Налоговые стимулы для всех производителей ВИЭ должны быть одинаковыми, - Трохимец Фото: налоговые стимулы для всех производителей ВИЭ должны быть одинаковыми (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Налоговые стимулы для всех производителей ВИЭ должны быть одинаковыми.

Об этом сообщает вице - президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты Александра Трофимца.

По его словам, когда в 2020 году пересматривалась концепция строительства объектов "зеленой" энергетики, оказалось, что солнечных станций построили больше, чем планировали. А вот ветроэлектростанций на тот момент было гораздо меньше, чем предполагалось.

"По моему мнению, нужно было бы делать условия одинаковыми для всех, кто занимается альтернативной энергетикой. Тем более что альтернативная энергетика ветра и солнца - это то, что можно сделать быстро, прямо сейчас. Потому что атомную электростанцию за год за два и три не построишь. А солнечную и ветровую можно сделать даже в течение нескольких месяцев", – подчеркнул Трофимец.

Он добавил, что сейчас спрогнозировать объемы производства ветроэлектростанций стало гораздо проще, чем в 2015 году.

Напомним, в конце июля в Раде зарегистрировали законопроект № 11455. Он предлагает освободить от ввозной пошлины оборудование для ветроэнергетики. Ранее такие изменения уже были приняты для солнечных станций, газовых установок и систем накопления энергии.

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