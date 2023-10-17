Податкові перевірки повертаються: хто в зоні ризику найближчим часом

Згідно з проектом №10016-д, до плану-графіку проведення документальних планових перевірок у період з 1 листопада 2023 року по 31 грудня 2024 року можуть включатись:
1) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
2) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
3) платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;
4) нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;
5) інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв:
в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська.
мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі і ПДВ менший ніж 50% по галузі.
річний дохід становить понад 10 млн гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.
Водночас з 1 листопада 2023 року продовжить діяти мораторій на:
проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп - до 1 серпня 2024 року;
проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій (крім певних виключень);
проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій (крім певних виключень).
Нагадаємо, Верховна рада з 1 серпня 2023 року повернули довоєнні податки. Крім того, для деяких видів бізнесу частково скасовували мораторій на перевірки - грального бізнесу та того, що займається фінансовими послугами і торгівлею підакцизними товарами - алкоголем, сигаретами та паливом.