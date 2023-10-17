Налоговые проверки возвращаются: кто в зоне риска в ближайшее время

Верховная рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Согласно проекту № 10016-д, в план-график проведения документальных плановых проверок в период с 1 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года могут включаться:

1) налогоплательщики, работающие в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;

2) налогоплательщики, работающие в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);

3) налогоплательщики, оказывающие/оказывающие финансовые, платежные услуги;

4) нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;

5) другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев: в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская. имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли. годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.



В то же время, с 1 ноября 2023 года продолжит действовать моратории и на: