Налоговые проверки возвращаются: кто в зоне риска в ближайшее время
Фото: Рада возвращает налоговые проверки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Согласно проекту № 10016-д, в план-график проведения документальных плановых проверок в период с 1 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года могут включаться:
- 1) налогоплательщики, работающие в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
- 2) налогоплательщики, работающие в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);
- 3) налогоплательщики, оказывающие/оказывающие финансовые, платежные услуги;
- 4) нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;
- 5) другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:
- в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.
- имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли.
- годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.
В то же время, с 1 ноября 2023 года продолжит действовать моратории и на:
- проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп - до 1 августа 2024 года;
- проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений);
- проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, расположенных на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений).
Напомним, Верховная рада с 1 августа 2023 года вернула довоенные налоги. Кроме того, для некоторых видов бизнеса частично отменяли мораторий на проверки - игорного бизнеса и занимающегося финансовыми услугами и торговлей подакцизными товарами - алкоголем, сигаретами и топливом.