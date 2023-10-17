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Налоговые проверки возвращаются: кто в зоне риска в ближайшее время

Украина, Вторник 17 октября 2023 14:54
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Налоговые проверки возвращаются: кто в зоне риска в ближайшее время Фото: Рада возвращает налоговые проверки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно проекту № 10016-д, в план-график проведения документальных плановых проверок в период с 1 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года могут включаться:

  • 1) налогоплательщики, работающие в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
  • 2) налогоплательщики, работающие в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);
  • 3) налогоплательщики, оказывающие/оказывающие финансовые, платежные услуги;
  • 4) нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;
  • 5) другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:
    • в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.
    • имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли.
    • годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.

В то же время, с 1 ноября 2023 года продолжит действовать моратории и на:

  • проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп - до 1 августа 2024 года;
  • проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений);
  • проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, расположенных на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений).

Напомним, Верховная рада с 1 августа 2023 года вернула довоенные налоги. Кроме того, для некоторых видов бизнеса частично отменяли мораторий на проверки - игорного бизнеса и занимающегося финансовыми услугами и торговлей подакцизными товарами - алкоголем, сигаретами и топливом.

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