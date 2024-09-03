Податкова знижка на навчання дитини: хто має право та як оформити в Україні

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Що таке податкова знижка на навчання

В Україні оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або член його сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Відшкодовуються витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Умови і випадки надання

Ви можете повернути собі частину витрат за навчання у вигляді податкової знижки згідно статті 166 Податкового кодексу України.

Відшкодуванню підлягають лише послуги вітчизняних вищих навчальних закладів. Не відшкодовуються додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі.

Розмір податкової знижки - 18 % від вартості навчання. Враховуються фактичні витрати понесені у минулому році.

Оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного за звітним.

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації.

Як отримати і що для цього потрібно

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування;

копії сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані

податкова декларація про майновий стан і доходи;

довідка про заробітну плату за звітний період, з обов’язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати та суми пільги;

копія договору з навчальним закладом;

копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання;

документи, що підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини, якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина - свідоцтво про шлюб);

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Як вирахувати розмір податкової знижки

Для того, щоб вирахувати розмір знижки, необхідно всю вашу заробітну плату за рік помножити на 0,18% (оскільки знижка від податку складає 18%) – так ви порахуєте, скільки податку заплатили із заробітної плати. Від зарплати за рік відняти плату за навчання за рік та отриману суму потрібно помножити на 0,18%. Далі цю отриману суму слід відняти від суми податку із заробітної плати. Так ви дізнаєтеся, скільки грошей вам має повернути держава за оплату освітніх послуг.

Наприклад, за рік ви отримали заробітну плату умовно кажучи 120 000 грн.

Тобто за рік із такої вашої заробітної плати ви заплатили 21 600 грн податку (120 000 * 0,18 = 21 600). За навчання ви заплатили, умовно кажучи, 25 000 грн. Отже, (120 000 – 25 000)*0,18% = 17 100. Далі 21 600 – 17 100 = 4 500. Тобто за такої річної зарплати та плати за навчання держава мала б повернути вам 4 500 грн (розрахунок орієнтовний).

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