Налоговая скидка на обучение ребенка: кто имеет право и как оформить в Украине

В Украине родители могут получить так называемую налоговую скидку на обучение своих детей. Можно вернуть часть средств вспять.
О том, как оформить налоговую скидку на обучение – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: сайт Кабинета министров, портал "Действие", сайт Государственной налоговой службы,
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В Украине оформить налоговую скидку может сам студент (если у него официальный заработок с которого платит налоги) или член его семьи первой степени родства (мать, отец, жена/супруг).
Возмещаются затраты на оплату обучения в дошкольных, внешкольных учреждениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.
Вы можете вернуть себе часть расходов на обучение в виде налоговой скидки согласно статье 166 Налогового кодекса Украины.
Возмещению подлежат только услуги отечественных вузов. Не возмещаются дополнительные курсы или обучение на военной кафедре.
Размер налоговой скидки – 18 % от стоимости обучения. Учитываются фактические расходы, понесенные в прошлом году.
Оформить налоговую скидку можно до 31 декабря следующего года за отчетным.
Сумма, которая должна быть возвращена налогоплательщику, засчитывается на его банковский счет, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом в адрес, указанный в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации.
Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом).
Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:
Для того чтобы рассчитать размер скидки, необходимо всю вашу заработную плату за год умножить на 0,18% (поскольку скидка от налога составляет 18%) – так вы сочтете, сколько налога заплатили из заработной платы. От зарплаты за год вычесть плату за обучение за год и полученную сумму нужно умножить на 0,18%. Далее эту полученную сумму следует вычесть из суммы налога из заработной платы. Так вы узнаете, сколько денег вам должно вернуть государство за оплату образовательных услуг.
К примеру, за год вы получили заработную плату условно говоря 120 000 грн.
То есть, за год с такой вашей заработной платы вы заплатили 21 600 грн налога (120 000 * 0,18 = 21 600). За обучение вы заплатили, условно говоря, 25000 грн. Итак, (120 000 – 25 000)*0,18% = 17 100. Далее 21 600 – 17 100 = 4 500. То есть при такой годовой зарплате и плате за обучение государство должно вернуть вам 4 500 грн (расчет ориентировочный).
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