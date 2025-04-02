Податкова виявила десятки тисяч українців, що продають товари через Інтернет

Державна податкова служба з березня почала на постійній основі ідентифікувати громадян, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПС.
"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили податківці, з 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:
"ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про намір змінити спрощену систему оподаткування. Крім того, ставки податку на доходи громадян хочуть підвищити, а для Податкової хочуть розкрити банківську таємницю.
Зокрема розглядається питання позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надійшли на банківські рахунки платників податків.